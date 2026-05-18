Brüksel'de bir okulda patlayıcı düzenek bulundu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek semtinde bir okulda patlayıcı düzenek bulunduğu ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği bildirildi. Olay üzerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in en büyük semtlerinden olan ve birçok Türk'ün yaşadığı Schaerbeek'in Reyers bölgesindeki bir ortaokulda sabah saatlerinde öğretmenler tarafından fark edilen patlayıcı görünümlü bir nesne, okul yönetimi tarafından derhal polise bildirildi. Yerel polis sözcüsü Katlien Breugelmans, saat 08.00 civarında devriye ekiplerinin ihbar üzerine okula yönlendirildiğini bildirdi. Breugelmans, 'ppolis ekipleri, güvenlik prosedürleri gereği okulun tamamını boşalttı. Öğrenciler kontrollü şekilde dışarı çıkarılırken, çevrede kısa süreli bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay sırasında herhangi bir panik ya da yaralanma yaşanmadı" dedi.

BOMBA İMHA EKİBİ ÇAĞIRILDI

Olayın polise bildirilmesiyle birlikte Belçika Patlayıcı İmha Servisi (SEDEE) ekipleri de olay yerine intikal ettirildi. SEDEE ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede düzeneğin aktif edilmemiş patlayıcı düzeneği olduğu anlaşıldı. Bomba imha ekibinin patlayıcı düzeneği alarak güvenli bir şekilde okuldan çıkardığı bildirildi. İlk incelemelere göre düzeneğin aktif olmadığı, ancak risk oluşturabilecek nitelikte bulunduğu belirtildi. Patlayıcı düzeneğin okuldan çıkarılmasının ardından binanın tekrar kontrol edildiği ve güvenli olduğunun teyit edildiği belirtildi. Öğrencilerin, polis ve okul yönetiminin yönlendirmesiyle sakin bir şekilde sınıflarına döndüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlayıcı düzeneğin okula nasıl girdiği ve kim tarafından getirildiği henüz bilinmiyor. Polisin, olayın tüm yönlerini aydınlatmak üzere soruşturma başlattığı bildirildi.

