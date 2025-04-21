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Edirne'de Boğulan 14 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi

Edirne'de Boğulan 14 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi
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Edirne'de serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verildi. Ailesi ve mahalle sakinleri gözyaşlarıyla uğurladı.

Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Edirne'de dün serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın naaşı, bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karafidan'ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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