Edirne Belediye Başkanı  Gürkan, Emekli Öğretmenler ile Bir Araya Geldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldiği emekli öğretmenlerin gününü kutladı. Görevde bulunduğu 10 yıllık sürede Edirne’nin geleceğine yaptığı yatırımları, gerçekleştirdiği projeleri emekli öğretmenler ile paylaşan Başkan Gürkan, “Belediye başkanlarının bir sözü vardır; ‘Akıllı belediye başkanı üstyapıya, akılsız belediye başkanı da altyapıya yatırım yapar‘ diye. Ben Edirne’nin en büyük yatırımını altyapıya yaptım. Ama ben gelecek seçimleri düşünmedim, ben gelecek nesilleri düşündüm. Çünkü ben bir öğretmenim” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldiği emekli öğretmenlerin gününü kutladı. Görevde bulunduğu 10 yıllık sürede Edirne'nin geleceğine yaptığı yatırımları, gerçekleştirdiği projeleri emekli öğretmenler ile paylaşan Başkan Gürkan, "Belediye başkanlarının bir sözü vardır; 'Akıllı belediye başkanı üstyapıya, akılsız belediye başkanı da altyapıya yatırım yapar' diye. Ben Edirne'nin en büyük yatırımını altyapıya yaptım. Ama ben gelecek seçimleri düşünmedim, ben gelecek nesilleri düşündüm. Çünkü ben bir öğretmenim" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her 24 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı ve emekli öğretmenlerle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Başkan Gürkan, yemek öncesinde tüm masaları tek tek dolaşarak, emekli öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Tüm emekli öğretmenler adına yaptığı konuşmada kendilerini her yıl yemekte bir araya getiren ve emekli öğretmenleri unutmayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür eden Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Nazmiye Özdemir, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günümüz, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutmuş olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum. Böylesine güzel bir günü, böylesine güzel bir yerde geçirmemizi, kutlamamızı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir kez daha emekli öğretmenler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "19 Kasım 1984'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Direkli Köyü'nde tek öğretmen olarak göreve başlamıştım. Beş sınıflı birleştirilmiş bir köy okuluydu. Hatta bir mezra okuluydu. Ben göreve başladığımda o köyde elektrik yoktu, yol yoktu, su yoktu yani kısacası hiçbir şey yoktu. Öğretmenliği orada öğrenmiş olmakla da hep onur duydum, gurur duydum. Bu meslekten gelmiş olmanın sağladığı avantajlarla, Atatürk'ün vermiş olduğu o fırsat eşitliğinden yararlanarak birçok farklı görev yaptım. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevler yaptım, üniversitede görevler yaptım. Sizlerin o güzel, kutsal oylarıyla da milletvekili oldum. İki dönemdir Belediye Başkanlığına seçiyorsunuz beni. Ama ben nerede olursa olsun, ister konuşmalar da, ister televizyonlar da canlı yayınlar da, isterse gazete röportajların da. Bana 'Kimsiniz?' dediklerinde hep aynı cümle ile başladım; ben köy öğretmenliğinden gelen Recep Gürkan'ım. Bununla da onur duydum, gurur duydum, hep de duymaya devam edeceğim" diye konuştu.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Türkiye'de her geçen gün zorlaşan hayat şartlarından dolayı tüm vatandaşların, özellikle de emeklilerin çok zor günler geçirdiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Emeklilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak adına, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayabilmek adına, 65 yaş ve üzeri tüm büyüklerimizin ulaşım masraflarını karşılamaya karar verdik. ve bu böyle devam edecek. Bu gün de, yarın da, önümüzdeki dönem de" dedi.

MERİÇ SOSYAL TESİSLERİ SİZİN EVİNİZ

Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Meriç Sosyal Tesisleri'ni Edirnelilerin hizmetine sunduklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Fiyat olarak, çok karlılık gütmeyen bir politikamız olacak burada. Zarar etmeden, kaliteyi koruyarak, Edirne'mize hizmet vereceğiz. Ama unutmayın, buranın kapıları sizlere her zaman açık. Burası sizin de tesisiniz, sizin de eviniz" diye konuştu.

10 YILDIR HEP ZOR İŞLERİ TERCİH ETTİM

İki dönemdir Edirne Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir öğretmen olarak bu 10 yılda hiç kolayları tercih etmedim. Hep zorları tercih etim, hep zor işleri tercih ettim. Edirne'nin zamanında yapılmış olan ama artık yenilenmesi gereken birçok işinin başarıyla altından kalktık. 60 yıllık vahşi çöplüğü ortadan kaldırdık, yeni bir depolama tesisi yaptık. 1 Ocak 2019'dan itibaren atılan çöpleri toplayarak, elektrik üretiyoruz ve bugüne kadar toplamda çöpten 53 milyon kilowatt saat elektrik ürettik ve devlete sattık. Güney ve Kuzey Çevre yollarını açtık, Sağlık Yolu'nu hizmete kazandırdık. Edirne'nin tarihindeki ilk biyolojik atık tesisi olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini hizmete açtık. ve artık bizim de çağdaş kentler gibi atıklarımız arıtılarak, doğaya bırakılıyor. ve ondan elden ettiğimiz arıtma suyundan da Paşaçayırı mevkiinde çeltik yetiştiriyoruz, çeltik tarlalarını suluyoruz. ve yine Tarihi Elektrik Fabrikası'nı aslına uygun restore ettik. Bugün orada 140 kadınımız Türk Kültürü El sanatları adı altında, el işleri yapıyorlar, çeşitli ürünler üretiyorlar ve aile bütçelerine katkılar bulunuyorlar. Kreşler açtık, kafeler açtık. Edirne'nin önümüzdeki 50 yıl içme suyu ihtiyacını karşılayacak, Kırklareli Kayalı Barajı'ndan, 59 kilometre mesafeden ishale hattını yaptık. Buradan yıllık 20 milyon metreküp su alıyoruz. Aldığımız suyu yine yeni yaptığımız İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtıyoruz. Sizlere sağlıklı su temin ediyoruz."

Altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Gürkan, altyapı ihalesinin 2017 yılında yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Zor bir işe girdik. Şehrin 380 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin tümünü değiştirme kararı aldık ve yüzde 95'ini bitirdik. 125 bin metre atık su kanalizasyon hattı yaptık. Yağmurlarda birçok noktamız, özellikle Kocasinan Mahallemizde su baskınları oluyordu. 2018 Kasımında korkunç bir afet yaşadı, Kocasinanlılar. 150'den fazla evi, işyerini su bastı. Çaresizdik, doğal afete karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalıştık. Yeterli oldu mu olmadı. Ama kararlıydık. Kocasinan'ın o 40 yıllık makus tarihini değiştirmemiz gerekiyordu. ve çalışmalara ilk Kocasinan Mahallemizden başladık. Kocasinanlılar, 2018 Kasım'da o büyük afeti yaşamış olmalarına rağmen, 2019 yılındaki Yerel Seçimlerde Edirne'deki en yüksek oyu verdiler, CHP'ye ve şahsıma. Minnettarım. Bunun başka bir örneği var mıdır, biliyorum. Ama eminim ki onların bu davranışının altında yatan Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın, bilgili, eğitimli nesiller yetiştirme kararlılığıdır. Çünkü onlar bunun bizden değil ihmallerden kaynaklandığı ve bizim bunu değiştireceğimizi düzelteceğimizi biliyorlardı."

3,5 yıldır devam eden altyapı çalışmalarının çok büyük bir kısmını bitirdiklerini belirten Başkan Gürkan, "Bakın bugünlerde çok sık yağmurlar yağıyor. Daha da yağacak. Ama şehrimizin hiçbir noktasında artık su baskınları yok, sel yok, kanalizasyon taşkınları yok. Bunları yapmış olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNDÜM"

Gürkan, "Belediye başkanlarının bir sözü vardır 'Akıllı Belediye Başkanı üst yapıya, akılsız Belediye Başkanı da altyapıya yatırım yapar' derler. Ben Edirne'nin en büyük yatırımını altyapıya yaptım. Ama ben gelecek seçimleri düşünmedim, ben gelecek nesilleri düşündüm. Çünkü ben bir öğretmenim. O yüzden bana bu seçim kaybetme olarak dönecekse, dönsün. Ben bu nesiller için, bizler için, sizler için yapmadım bu işi. Ben çocuklarımız için, torunlarımız için yaptım. Bundan sonra da aynı kararlılıkla Atatürk'ün bir askeri olarak, yürümeye devam edeceğim" diye konuştu.