Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs'ı Lüleburgaz'da Kutlayacak

(EDİRNE) - Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2026 İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlayacağını açıkladı.

Edirne 1 Mayıs Platformu tarafından 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin DİSK binasında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da birlik ve beraberlik içinde işçinin, emekçinin bayramını kutlama çalışmalarını başlatmak üzere toplantı çağrısı yapmaya hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Türk-İş Genel Merkezinin verdiği bir karar ile konfederasyonun 1 Mayıs kutlamalarını Marmara bölgesi olarak Edirne'de yapma kararı aldığını ve bu karar sonrası yıllardır birlikte hareket ettiğimiz Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticilerinin maalesef platformumuzla iletişim kurmaya gerek bile duymadan, her yıl kutlama yaptığımız güzergah için tek başına başvuru yapmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz."

"Platformun diğer bileşenleri olarak kınıyoruz"

Edirne 1 Mayıs Platformu'nu hiçe sayarak genel merkezleri adına resmi izin ve işlemleri başlatan Türk-İş'e bağlı sendikaların Edirne İl Yöneticileri, Edirne'de yapılacak işçi ve emek örgütlerinin birlikte kutlama organizasyonunu iletişim kurma nezaketi bile göstermeye gerek duymadan bir oldubitti ile yok etmiştir. Kendilerinden hiç beklemediğimiz sınıf mücadelesinin anlamını kıran bu tarzı kınıyoruz. Platform üyeleri ve katılım birliği sağladığımız siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır tüm renklerimizle barış ve kardeşlik içinde kutladığımız 1 Mayıs etkinliğimizi bu yıl provakatif bir girişime mahal vermemek için Lüleburgaz'da yapma kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA