Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs'ı Lüleburgaz'da Kutlayacak

Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2026 İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kutlayacağını açıkladı.

(EDİRNE) - Edirne 1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs 2026 İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlayacağını açıkladı.

Edirne 1 Mayıs Platformu tarafından 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin DİSK binasında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da birlik ve beraberlik içinde işçinin, emekçinin bayramını kutlama çalışmalarını başlatmak üzere toplantı çağrısı yapmaya hazırlanırken hiç beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Türk-İş Genel Merkezinin verdiği bir karar ile konfederasyonun 1 Mayıs kutlamalarını Marmara bölgesi olarak Edirne'de yapma kararı aldığını ve bu karar sonrası yıllardır birlikte hareket ettiğimiz Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticilerinin maalesef platformumuzla iletişim kurmaya gerek bile duymadan, her yıl kutlama yaptığımız güzergah için tek başına başvuru yapmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz."

"Platformun diğer bileşenleri olarak kınıyoruz"

Edirne 1 Mayıs Platformu'nu hiçe sayarak genel merkezleri adına resmi izin ve işlemleri başlatan Türk-İş'e bağlı sendikaların Edirne İl Yöneticileri, Edirne'de yapılacak işçi ve emek örgütlerinin birlikte kutlama organizasyonunu iletişim kurma nezaketi bile göstermeye gerek duymadan bir oldubitti ile yok etmiştir. Kendilerinden hiç beklemediğimiz sınıf mücadelesinin anlamını kıran bu tarzı kınıyoruz. Platform üyeleri ve katılım birliği sağladığımız siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır tüm renklerimizle barış ve kardeşlik içinde kutladığımız 1 Mayıs etkinliğimizi bu yıl provakatif bir girişime mahal vermemek için Lüleburgaz'da yapma kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi