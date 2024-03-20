Düzce Valisi Selçuk Aslan Yaşlılarla Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yaşlılara Sağlı Haftasında düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir araya geldi. Aslan, "Bizim kültürümüzde örf ve adetimizde büyüklerimizin haftalara sığacak bir yeri yoktur, yılın 365 günü başımızın tacıdır" dedi.

Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar aslan ile birlikte Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle düzenlenen iftara katıldı. Aslan ailesi yemeğe katılan yaşlılarla tek etek ilgilenip hal ve hatırlarını sordular. Ardından okunan ezanla oruçlar açıldı dualar edildi.

Vali Aslan, burada yaptığı konuşmada "18-24 Mart yaşlılarımıza Saygı Haftası. Tabi ki bizim nazarımızda, bizim bakışımızla büyüklerimiz tecrübesiyle, bilgeliğiyle toplumun hafızası, mazisi olan bizlere yaşanmış tecrübeleriyle yapacakları tavsiyelerle önümüzü aydınlatacak insanları oluşturmakta. Bu boyutta bizim kültürümüzde örf ve adetimizde büyüklerimizin haftalara sığacak bir yeri yoktur, yılın 365 günü başımızın tacıdır. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat ve nice Ramazanları hep beraber görmeyi nasip etsin diyerek davetimize icabet ettiğiniz çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - DÜZCE