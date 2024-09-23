Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kıbrıs Gazisi Aydın'ın Ailesini Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kıbrıs Savaşı'nda gazi olan ve daha sonra hayatını kaybeden Mustafa Aydın'ına ailesi ile bir araya geldi.

Kıbrıs Savaşı'nda gazi olan ve daha sonra vefat eden Mustafa Aydın'ın evini Düzce Valisi Selçuk Aslan ziyaret etti. Yığılca'daki evlerine konuk olan Vali Aslan, Aydın ailesi ile sohbet ederek, "Gazilerimiz, milletimizin onurudur. Onların fedakarlıkları ve cesaretleri sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz. Merhum gazimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - DÜZCE