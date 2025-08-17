Düzce Valisi'nden 17 Ağustos Depremi Mesajı

Düzce(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında yayınladığı mesajında, depremlerde doğru inşa edilmeyen binalar ile tedbirsizliğin can yaktığına ve ölümlere neden olduğuna dikkat çekti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıl dönümünde yayınladığı mesajında, Gölcük merkezli depremin Düzce'de de can ve mal kaybına neden olduğuna dikkat çekerek "Dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemiz geçmiş yıllardan bu yana birçok yıkıcı depremle sarsılmış, binlerce vatandaşımız yaralanmış veya hayatını kaybetmiş, birçoğu da yuvasız kalmıştır. Birçok vatandaşımızı ve şehrimizi etkileyen yıkıcı afetlerin bir örneği de 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli/Gölcük merkezli olarak yaşanmıştır. "Sesimi duyan var mı?" cümlesinin uzun süre kulaklardan silinmediği o kara günde sadece Kocaeli değil ilimiz Düzce de dahil olmak üzere birçok ilimiz yara almıştır. İlimiz genelinde 3836 vatandaşımız yaralanmış ve 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi.

"Doğru yapılmayan binalar ve tedbirsizlik can kaybına neden oldu"

Vali Selçuk Aslan, depremin değil doğru yapılmayan binalar ve tedbirsizliğin can kaybına neden olduğuna dikkat çekerek "Marmara Depremi'nde kayıplar veren ilimiz; 12 Kasım 1999 tarihinde bir kez daha deprem afetinin yıkıcılığıyla yüzleşmiş, devletimiz ve milletimizin el ele vermesiyle yaralarını sarmıştır. Yakın zamanda meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak tanımlanan depremde ise bir kez daha acılarımız tazelenmiş; depremin değil tedbirsizliğin, can kayıplarına ve bina yıkımlarına neden olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Doğal bir afet türü olan depremin, oluş zamanının tahmin edilememesi, meydana getirdiği yıkımlar, yeni ve ortak bir toplumsal bilincin oluşmasını gerekli kılmaktadır. 23 Kasım 2022 tarihinde 5,9 şiddetindeki depremle sarsılan ilimiz can kaybı yaşanmadan bu afeti atlatmış ve depremin değil; doğru inşa edilmeyen binaların ve tedbirsizliğin can yaktığının canlı örneği olmuştur. Her türlü afete karşı hazırlıklı olmak bu nedenle hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan risk yönetimi anlayışıyla kararlı adımlar atarak ilimizde riskli yapıları kaldırmanın yanı sıra sağlam yapılaşma için tüm gayretimizle toplumun her kesiminde afetlere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini ciddiyetle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düzce'de arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimine hız verildi"

Vali Aslan, arama ve kurtarma faaliyetlerinin daha profesyonel hale getirilmesi amacıyla Düzce'de eğitimlere önem verdiliğini bu sayede gönüllü arama kurtarma dernekleri kurulduğunu ifade ederek "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'mızın "Cumhuriyet'imizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi" projesi ve tamamlayıcısı olarak Valiliğimizce yürütülen "Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" ile ilimizde arama/kurtarma alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve topluluklara yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle yaklaşık 800 personel sertifikalandırılarak yaşanabilecek afetlere hazır hale gelmiştir. Tüm dernek ve toplulukların, örgütlenme, koordinasyon ve donanımlarıyla AFAD akreditasyon standartlarına ulaştırılması çalışmaları çerçevesinde ilimizde 3 STK ve 1 topluluk olmak üzere 4 arama kurtarma ekibi, AFAD akreditasyonunu tamamlamış, diğerleri de çalışmalarına devam etmektedir. Bu eğitimlerle, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan son teknoloji ekipmanların deneyimlendirilmesi, enkaz altından canlı arama teknikleri, ilk yardım ve acil müdahale yöntemleri gibi konularda uzman eğitmenler tarafından verilen detaylı bilgilerle, arama kurtarma operasyonlarında daha etkin ve profesyonel bir şekilde görev alabilecek kapasiteye gelinmesini amaçlarken, burada yetişen insan kaynağımızla bir sonraki adımda mahalle ve köylerimizde afetlere karşı temel farkındalık oluşturulması adımına geçerek, yaygın eğitim çalışmalarında önemli bir yol aldık. Bu kapsamdaki tüm çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle yürütürken; 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde güzel ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve aradan geçen 26 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE