Düzce Valiliği'nden Köpek Sahiplerine Kuduz Aşısı ve Mikroçip Uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, merkez ve köylerde köpek sahiplerini uyararak, kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip taktırılması konusunda uyarı yayınlandı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar işlem yaptırmayan hayvan sahiplerinin cezai işlemle karşı, karşıya kalacağı vurgulandı.

Düzce Valiliği tarafından yayınlanan uyarıda, hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvanlarına mikroçip taktırmaları ve kuduz aşılarını yaptırmaları istenerek "İlimiz merkezinde, ilçelerde ve köylerde sahipli hayvanların kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor. Köpek sahipleri, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine mikroçip, pasaport ve kuduz aşısı yapılması için dilekçe (beyanname) ile başvuru yapmalıdır. 31 Aralık 2025 tarihine kadar kayıt yaptırmayan köpek sahiplerine 8 bin 306 TL Sahipli hayvanını terk edenlere ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28'inci maddesi gereğince 86 bin 358 TL idari para cezası verilecektir. Kayıtlı hayvanlarınızı köy/mahalle içinde avlu içinde ya da bağlı tutun, serbest bırakmayın veya terk etmeyin. Aksi durumda yasal yükümlülüklerle karşılaşabilirsiniz! Unutmayalım! Kayıt altına alınan her hayvan hem onların güvenliği hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor" denildi. - DÜZCE