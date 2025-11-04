Haberler

Düzce Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile akademik, bilimsel ve teknolojik alanlarda iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı. Nahçıvan ziyareti sırasında önemli görüşmeler gerçekleştiren Sözbir, ülkeler arasındaki bağların daha da kuvvetleneceğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Nahçıvan ziyareti kapsamında birçok programa katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Nedim Sözbir ilk olarak, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde; Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Mingeçevir Devlet Üniversitesi, Asya-Pasifik Üniversitesi ve Türk Dünyası Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programına katıldı. İki gün süresince yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı bu uluslararası konferansın, ülkelerimiz arasındaki akademik bağları ve bilimsel iş birliklerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Nedim Sözbir, bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm paydaş üniversitelere teşekkür etti.

Nahçıvan programı kapsamında Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile bir araya gelen Sözbir, verimli bir görüşme gerçekleştirerek buluşmanın, gelecekteki ortak projelere ve daha güçlü kültürel bağlara önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü de imzalayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokolle akademik, bilimsel ve teknolojik alanlarda karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Protokol çerçevesinde ortak projeler, değişim programları ve teknopark alanındaki iş birliği çalışmalarıyla akademide yeni ufuklar açmayı amaçladıklarının altını çizen Sözbir, katkıları için Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev'e teşekkürlerini iletti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Nahçıvan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, akademik ilişkiler, ortak çalışma kültürü ve kültürel bağlar başta olmak üzere ülkeler ve üniversiteler arasında gelecekteki daha büyük iş birliklerine vesile olacağını sözlerine ekledi. - DÜZCE

500
