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Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, Top1000 Scholar 2026'da 37 akademisyeni tebrik etti

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Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, Top1000 Scholar 2026'da 37 akademisyeni tebrik etti
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Top1000 Scholar 2026'da ilk yüzde 2'lik dilime giren 37 akademisyenle bir araya geldi. Sözbir, 2025 Yıllık Etki Listesi'ndeki 14 ve Kariyer Boyu Etki Listesi'ndeki 10 akademisyene de teşekkür belgesi takdim etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Scholarly Index tarafından yayımlanan "Top1000 Scholar 2026" sıralamasına giren Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Araştırma Dekanlığı tarafından organize edilen programa; Rektör Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile her iki sıralamada yer alan akademisyenler katıldı. Düzce Üniversitesi'nden 14 akademisyen 2025 Yıllık Etki Listesi'nde, 10 akademisyen ise Kariyer Boyu Etki Listesi'nde yer alma başarısı gösterirken; "Top1000 Scholar 2026" sıralamasında 37 akademisyenin araştırma alanlarında dünya genelindeki araştırmacıların ilk yüzde 2'lik diliminde yer aldı. Farklı disiplinlerde elde edilen bu başarılar, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası alandaki etkisini ortaya koydu.

Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'ni uluslararası alanda temsil eden akademisyenleri tebrik ederek kendilerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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