Düzce Üniversitesi'nde Yeni Kayıtlı Öğrencilere Bilgilendirme Toplantısı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen kayıttan yurda, burstan yaşama: öğrenciler için bilgilendirme toplantısı" etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Kariyer Merkezi Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Yasemin Olgaç Akar'ın yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney konuşmacı olarak yer aldı.

Düzce Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik kayıt işlemleri, yurt imkanları, burslar ve akademik süreçler hakkında kapsamlı bilgiler aktararak başlayan Tahir Güney, 2025-2026 akademik yılının herkes için başarılı, verimli ve sağlıklı geçmesini temenni etti. Öğrencilere kayıt işlemleri, yurt imkanları, burs imkanları ve eğitim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Güney, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın görevlerinden bahsederek kayıt, ders seçimi, öğrenci bilgi sistemine erişim, sınav süreçleri ve mezuniyet işlemleri gibi birçok konuda öğrencilere rehberlik ettiklerini vurguladı.

Düzce Üniversitesi'nin bu yılki doluluk oranları ve ek yerleştirme süreci hakkında bilgi paylaşan Güney, Düzce'deki KYK yurt kontenjanları, başvuru süreci, sonuçların açıklanma tarihleri ve yurt konularında öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için önemli bir konu olan ders seçme sürecine değinen Güney, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak Güz Dönemi öncesinde öğrenci bilgi sistemine giriş adımlarını ve akademik takvimde dikkat edilmesi gereken noktaları detaylandırdı. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde kayıt dondurma veya kayıt sildirme işlemlerini nasıl yürütebileceklerini açıkladı.

Eğitim-öğretim sürecinde dönem içi ve dönem sonu sınavlarının işleyişinden bahseden Güney, mezuniyet için gerekli şartları da öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, Düzce Üniversitesi'nde mevcut olan yandal ve çift anadal programlarının öğrencilere sağladığı akademik ve mesleki avantajları aktararak, bu programların hangi fakülte, bölüm ve meslek yüksekokulunda bulunduğunu anlattı. Son olarak, Düzce Üniversitesi'ndeki yatay ve dikey geçiş imkanlarını, başvuru şartlarını ve sürecin işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan Tahir Güney, "Üniversitemiz, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Amacımız, her öğrencimizin kendini geliştirebileceği, güvenli ve verimli bir eğitim hayatı yaşamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE