Düzce Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Eğitim Konferansı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından akademisyenlerin ders bilgi formlarını daha etkili ve bütüncül şekilde hazırlamasını desteklemek, kalite güvencesi süreçlerine katkı sunmak ve yapay zeka destekli araçların bu süreçte nasıl kullanılabileceğine dair farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Serisi I: Etkili Ders Bilgi Formu Hazırlama ve Yapay Zeka Destekli Tasarım" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda ki konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç ve çok sayıda akademisyen katılım sağlarken, Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Filiz Evran Acar, Eğitim Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar ve Öğr. Gör. Dr. Zeynep Övdür Uğurlu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Erdi Yalçın konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Rektör Yardımcısı Genç, eğitimde yapay zeka tabanlı destekleyici araçların kaliteyi artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bizler hem akademisyen hem de eğitimciyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak uygun araç ve zemini hazırlamakla yükümlüyüz. Bu tür eğitim etkinliklerini bu açıdan çok değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Filiz Evran Acar, ders bilgi formlarının akademik planlamanın temelini oluşturan stratejik bir öğrenme aracı olduğunu belirterek, formun öğrenci ile öğretim elemanı arasında resmi olmayan bir sözleşme niteliği taşıdığını ifade etti. Ders bilgi formu hazırlanırken öğrenci profili, sınıf yapısı, öğrenci sayısı ve önceki deneyimlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Acar, bu süreçte yaşanan sorunları katılımcılarla etkileşimli bir şekilde ele alarak form doldurma aşamalarını adım adım aktardı.

Eğitim Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar ve Öğr. Gör. Dr. Zeynep Övdür Uğurlu, ders bilgi formlarının önemi ve temel unsurlarına değinerek, konu dağılımı, teknik çıktılar ve ders değerlendirme kriterleri gibi başlıklarda çeşitli örnekler ve senaryolar eşliğinde katılımcılara bilgi sundu.

Öğr. Gör. Erdi Yalçın, akademisyenlerin ders bilgi formu hazırlama süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli GBT aracını tanıttı. GBT'nin ders bilgi formlarının içerik bütünlüğünü sağlamada, öğrenme çıktılarının doğru tanımlanmasında ve değerlendirme ölçütlerinin uygun şekilde yapılandırılmasında akademisyenlere önemli bir destek sunduğunu ifade eden Yalçın, aracın kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları da açıkladı.

Program Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından Öğr. Gör. Erdi Yalçın'a belge takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE