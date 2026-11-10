Düzce Üniversitesi’nde 10 Kasım tarih, hafıza ve milli bilinç programı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde, O'nu saygı, minnet ve özlemle anmak amacıyla " 10 Kasım : Tarih, Hafıza ve Milli Bilinç" adlı panel, müzik ve şiir programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Daire Başkanları, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, 10 Kasım 1938'den bugüne uzun zaman geçse de Atatürk'ün hayallerde, akıl ve bilimin ışığında milletimizin kalbinde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi. 10 Kasım tarihinde ortak bir paydada buluşarak kenetlendiklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Koç, O'nun mirasını korumanın, ülkemiz için bıkmadan çalışmaktan, milli birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçtiğini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Açılış konuşmasının sonrasında program, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan konser başladı. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve Müzik Bölümü öğrencilerinin günün anlamına yönelik başarıyla icra ettikleri eserler, ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Program, konserin ardından şiir okunarak devam etti. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Furkan Küçük "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum", Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Hülya Şahin ise "Mustafa Kemaller Tükenmez" başlığındaki şiirleriyle katkı sağlarken, programda duygusal anlar da yaşandı. Programın son bölümündeyse panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Genç, Atatürk'ün aramızdan ayrılışı üzerinden 88 yıl geçtiğini belirterek Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla andı. Cephede çok başarılı bir asker ve komutan olan Atatürk'ün, devlet adamı olarak da ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı başardığını vurgulayan Prof. Dr. Genç, O'nu anlamanın, siyasal, sosyal, ekonomik olayları doğru analiz etmekle eş değer olduğuna dikkat çekti.

Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Aydın, sunumunu katılımcılarla paylaştı. Konuşmasında, hafıza, tarih ve milli birlik kavramları arasındaki ilişkiden bahseden Aydın, Atatürk'ün samimiyet ve hakikat arayışının, toplumu bir ülkü etrafında toplayarak eyleme geçirmede büyük bir rol oynadığını sözlerine ekledi. Hafıza mekanlarından da söz eden Aydın, Orhun kitabeleri ve Anıtkabir örneklerini vererek kültürel belleğin canlılığını sağlamadaki gücünü ifade etti.

Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Barış Çatal ise "Atatürk'ün Eserlerini Entelektüel Kaynaklar Üzerinden Okumak" adlı sunumunda, 1906 Selanik çağrısı, 1916 tarihli askeri metin ve 1926 Bozüyük kereste fabrikası açılışı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve söylem dünyasını paylaştı. Tarihi belgeler ışığında bu üç konuşmanın ana eksenini; vatan sevgisi, millet için çalışma azmi ve ağır sorumluluk duygusu şeklinde açıklayan Öğr. Gör. Dr. Barış Çatal, üç ayrı tarihi kesiti günümüze aktararak katılımcıları bilgilendirdi.

"10 Kasım: Tarih, Hafıza ve Milli Bilinç" adlı program, teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı