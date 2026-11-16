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Düzce Üniversitesi Hastanesinde gebelik takiplerinde yapay zeka dönemi başladı

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Düzce Üniversitesi Hastanesinde gebelik takiplerinde yapay zeka dönemi başladı
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Düzce Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Birimi'nde gebelik takiplerinde yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı. Sistem, bebeğin baş çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi ölçümleri otomatik yaparak hekimlere karar desteği sunuyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Birimi'nde, gebelik takiplerinde ölçüm hassasiyetini ve standardizasyonu artıran yapay zeka destekli teknoloji kullanılmaya başlandı.

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri klinik hizmetlerine entegre etmeyi sürdüren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, anne ve bebek sağlığı alanında öncü bir uygulamayı hayata geçirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Göynümer tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Perinatoloji Birimi'nde gerçekleştirilen muayenelerde yapay zeka destekli sistemlerden ilk kez yararlanılmaya başlandı.

Anatomik incelemelerde gelişmiş görüntü analizi

Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının en üst düzeyde değerlendirilmesini amaçlayan yapay zeka destekli teknoloji, muayene süreçlerine önemli katkılar sunuyor. Sistem sayesinde bebeğin baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu gibi temel biyometrik ölçümler otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca ultrason görüntülerinin detaylı analizini yaparak bebeğin beyin, kalp ve diğer hayati organlarının anatomik yapılarının incelenmesine ve muhtemel yapısal farklılıkların belirlenmesine destek sağlıyor.

Hekimlerin klinik kararlarına güçlü altyapı

Uygulamayla birlikte muayene süreçlerinde ölçüm standardizasyonunun artırılması ve tanı-takip aşamalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Klinik süreçlerde hekimlerin uzmanlık ve değerlendirmelerinin yerine geçmeden, onlara yardımcı bir karar destek teknolojisi olarak konumlandırılan yapay zeka sistemi, sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da ileriye taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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