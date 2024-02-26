Düzce Teknopark, Silikon Vadisi'nde Türk Girişimcileri Destekliyor

Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara'nın katılımlarıyla gerçekleşen Demo Day'de, Kuantum Teknolojileri, İnnovidea Mühendislik, Agroeva Tarım Ürünleri, Noderix Teknoloji, Searover Robotik firmaları yatırımcılarla buluştu.

KOSGEB Yurtdışı Destek Programı dahilinde, Düzce Teknopark ve Aerastar iş birliğiyle gerçekleştirilen "5by5Startups Silicon Valley Hızlandırıcı Programı" ile Türk girişimcileri Silikon Vadisi'nde yatırımcılarla bir araya gelerek, inovasyon ve teknoloji alanında global çapta iş birliklerini güçlendirdi.

Türk girişimcilerini, uluslararası başarılara ulaştırmayı hedefleyen ve San Francisco'da başlayan hızlandırıcı programı, girişimcilerin yoğun eğitim ve mentörlük görüşmeleri sonrasında düzenlenen Demo Day etkinliği ile sona erdi.

Rektör Nedim Sözbir; teknoloji ve inovasyon alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Silikon Vadisi'nde Türk girişimcilerinin yer almasının, ülkemizin dijital dönüşümünü ve küresel rekabetteki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan birini oluşturduğunu ifade etti.

Bu tür uluslararası hızlandırma programlarının, teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinin küresel düzeydeki etkileşimini artırarak, inovasyon ve iş birliği potansiyelini güçlendirdiğine dikkat çeken Sözbir, Türk girişimcilerin Silikon Vadisi gibi önemli merkezlerde yer almasının, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yeteneklerini ve potansiyelini dünya çapında göstermesine de olanak tanıdığını söyleyerek programın son derece verimli geçtiğini söyledi. - DÜZCE