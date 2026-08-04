Düzce'de Kadınlar İmece Usulüyle Fındık Hasadına Başladı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'nin ova kesimlerinde, kadınların imece usulüyle yardımlaşarak yürüttüğü 2026 yılı fındık hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda resmi hasat tarihleri; 0-250 metre rakımlı sahil kuşağında 10 Ağustos, 250-500 metre rakımlı orta kuşakta 15 Ağustos, 500 metre ve üzeri yüksek kesimlerde ise 25 Ağustos olarak belirlenmesine rağmen, ovanın alçak kesimlerindeki bazı üreticiler bahçelere girerek ürün toplamaya başladı.

Bölgede yağışların düzenli seyretmesi sayesinde kuraklıktan etkilenmeyen fındıkta beklenen yüksek rekolte üreticileri sevindirdi. Fındık üretiminin nispeten daha az olduğu ova kesimlerinde kadınlar, komşu ve akrabalarıyla "imece" usulü yardımlaşarak ilk mahsulleri topluyor.

Üretimin daha yoğun olduğu yüksek kesimlerde ise hasadın, önümüzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin bölgeye ulaşmasıyla hız kazanması bekleniyor.

"Bu sene fındık çok güzel, üründen memnunuz"

Hasat yapan üreticilerden Aygül Karaaslan, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle çalışma saatlerini serin vakitlere göre ayarladıklarını belirtti. Sıcağa rağmen zorlu bir mesai yürüttüklerini anlatan Karaaslan, "Biz sabah serinliğinde çalışmalara başlıyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için öğle ile ikindi arasında mola veriyoruz. Akşam tekrar serinlikte toplamaya devam ediyoruz. Sıcakta dayanamıyoruz ama mecbur toplamak zorundayız. Ekmek paramızı bunlardan kazanıyoruz. Sıcak demeden çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bize geliyor, biz arkadaşlarımıza gidiyoruz. Böyle imece yaparak fındığı topluyoruz. Bu sene fındık çok güzel. Allah bereket versin. Bu sene üründen çok memnunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı