Aziz Yıldırım İGM Başkanı Koç'u ağırladı

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Düzceli Vali Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Koç, Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı (İGM) Fazlı Koç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Koç, Yıldırım'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Düzceli Vali Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İGM Başkanı Fazlı Koç, Yıldırım'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Aziz Yıldırım'ın bugüne kadar üstlendiği görevlerde edindiği tecrübe ve birikiminin, yeni görevinde de önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Koç, "Hemşehrimizin böylesine önemli bir göreve atanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım ise, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Fazlı Koç'a teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
