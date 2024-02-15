Düzce'den Kutsal Topraklara Uğurlanan Umreciler Dualarla Yola Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gitmek üzere Düzce'den yola çıkan 37 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile, İl Müftüsü Osman Aydın riyasetinde Cedidiye Camii önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti.

Sonrasında umrecilere hitap eden Müftü Aydın, "Rahman'ın misafirleri olarak çıktığınız bu yolculuk değerli ve kutsal bir yolculuktur. Duaların kabul edildiği topraklarda bizlere, ülkemize, mazlum Filistin halkına, Doğu Türkistan'da ki kardeşlerimize ve tüm İslam alemine dua etmenizi istiyorum. Yolculuğunuz mübarek olsun, Şeyh Şaban-ı Veli'nin 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle' sözleri ile sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz'un yaptığı dua ile umreciler kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE