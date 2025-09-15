Düzce'de 'Zamansız, Sonsuz Yaz: Mısır'ın Işığında Bir Gardırop' Sergisi Açıldı

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun'a ait "Zamansız, Sonsuz Yaz: Mısır'ın Işığında Bir Gardırop" adlı kişisel serginin açılışı, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Serginin açılışına; Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel ile davetli konuklar, akademik ve idari personel katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi ziyaret edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve konuklara sergiyle ilgili bilgiler sunan Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, serginin; giyim tarihine ışık tutan ilk uygarlıklardan biri olarak kabul edilen Antik Mısır'dan esinlenerek hazırlandığını ifade etti.

"Geçmişten öğren, bugün üret ve geleceğe taşı" felsefesiyle yola çıkan sergide, sürdürülebilirlik ilkesinin baz alındığına, özellikle doğal ve elde kalmış atıl kumaşlara yer verildiğine dikkat çeken Filiz Dursun, 40 parçadan oluşan koleksiyonun amacının, geçmişin kültürel mirasını günümüz modasıyla buluşturarak zamansız bir bakış açısı geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Selçuk Aslan ve Nedim Sözbir, serginin başarıyla oluşturulduğunu belirterek emekleri için Filiz Dursun'a teşekkür etti.

İlgi ve beğeniyle takip edilen "Zamansız, Sonsuz Yaz: Mısır'ın Işığında Bir Gardırop" sergisi, 30 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. - DÜZCE