Düzce'de Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen 12. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Selçuk Aslan verdi.

Akçakoca Gazi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Vali Selçuk Aslan, Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Yeşilay Kaynaşlı Şube Başkanı İsmail Korkmaz ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak amacı ile düzenlen resim, şiir, karikatür, kısa video, afiş ve kompozisyon alanındaki yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi. - DÜZCE