Düzce'de Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı Hızla İlerliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Şıralık Mahallesinde Kılıç ailesi tarafından yaptırılan Şaban Kılıç 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı hızla ilerliyor.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yapımı devam eden merkez Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu inşaatında incelemelerde bulundu. Yasin Yılmaz, Şıralık Mahallesinde inşa edilen istasyon ile olaylara daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı amaçlamadıklarını, acil durumlarda zamanın kritik olduğu bilinciyle, yeni istasyonun stratejik konumu sayesinde acil tıbbi müdahale sürelerini kısaltılacağını bildirdi. Yılmaz, istasyonun faaliyete geçmesiyle hayat kurtarma oranlarının artırılarak ve komplikasyon riskleri minimuma indirileceğini, bununla birlikte her geçen gün büyüyen Düzce'de meydana gelmesi muhtemel doğal afetler, kazalar ve kitlesel acil durumlar sırasında, yeni istasyonun bölgedeki acil müdahale kapasitesini arttıracağını aktardı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, bölgedeki sağlık altyapısına önemli katkılar sunacağı ve toplumun acil sağlık ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebileceğini belirtti.

Merkez 12 Nolu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon inşaat çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını Dr. Yılmaz, sağlık tesisinin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını aktardı. - DÜZCE