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Düzce'de Osmanlı Türkçesi eğitimi protokolü için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Düzce'de Osmanlı Türkçesi eğitimi protokolü için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasındaki Osmanlı Türkçesi eğitimi protokolü kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Mehmet Makas'ın katıldığı programda, arşivlerin doğru değerlendirilmesi için yetkin personel yetiştirilmesi hedeflendi.

Düzce'de, İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan "Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akçakoca Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleri ve kurum çalışanları katıldı. Programda, Osmanlı Türkçesi eğitiminin kapsamı ve projenin amaçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje ile milli kültürün önemli kaynakları arasında yer alan el yazması ve basma eserlerin daha iyi anlaşılması, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili arşivlerin doğru şekilde değerlendirilebilmesi için yetkin personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Vali Mehmet Makas, projenin milli kültür ve arşiv çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, Osmanlı Türkçesi Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülecek çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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