2025 değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen toplantıda, Orman İşletme Müdürlüklerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2026 yılı hedefleri belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Mart ayı değerlendirme toplantısında, Orman İşletme Müdürlüklerinin 2025 yılı çalışmaları ele alınırken 2026 yılı hedef ve programları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

2026 yılı Mart ayı değerlendirme toplantısı, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur başkanlığında Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya bölge müdür yardımcıları, şube ve işletme müdürleri katıldı. Toplantıda işletme müdürlüklerinin 2025 yılı gerçekleşmeleri değerlendirilerek, 2026 yılı program, gerçekleşmeler ve hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programların aksatılmadan zamanında ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantı, Bölge Müdürü Kanbur'un kapanış konuşması ve başarı dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
