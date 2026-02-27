Haberler

Nüfus Müdürlüğü hafta sonu mesai yapacak

Güncelleme:
ÖSYM tarafından 1 Mart 2026'da yapılacak Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrencisi aday belirleme sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü, kimlik kartı çıkarma taleplerine yardımcı olmak amacıyla Pazar günü açık olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hafta sonu yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için Düzce Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

ÖSYM tarafından 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi askeri aday belirleme sınavı (2026 MSÜ) katılacak adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 1 Mart 2026 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
