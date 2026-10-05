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Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

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Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti Haber Videosunu İzle
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez saha içindeki performansıyla değil, özel hayatındaki dikkat çeken bir detayla konuşuluyor. Yamal'ın berberi, yıldız futbolcunun tıraşını yapmak için evine Rolls-Royce ile gitti. Lüks otomobille yapılan ziyaret dikkat çekti.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın berberinin yıldız futbolcuyu tıraş etmek için yaptığı ziyaret dikkat çekti. Yamal'ın saç tıraşını yapmak üzere evine giden berberin ulaşım için tercih ettiği araç ise ziyaretin en dikkat çeken detayı oldu.

TIRAŞA ROLLS-ROYCE İLE GİTTİ

Berber, Lamine Yamal'ın evine sıradan bir araçla değil, dünyanın en lüks otomobil markalarından Rolls-Royce ile gitti. Yıldız futbolcunun evine tıraş için Rolls-Royce ile gidilmesi, Lamine Yamal'ın saha dışındaki yaşamına ilişkin dikkat çeken detaylardan biri oldu.

YAMAL'IN EVİNDE TIRAŞINI YAPTI

Rolls-Royce ile Lamine Yamal'ın evine ulaşan berber, genç futbolcunun saç tıraşını gerçekleştirdi. Berberin hem müşterisinin dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızlarından biri olması hem de tıraşa giderken tercih ettiği lüks otomobil dikkat çekti. Böylece Yamal, bu kez attığı goller veya sahadaki performansıyla değil, berberinin evine geliş şekliyle konuşuldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

dünyanın en iyi berberini de getirsen yüzündeki fakirlik değişmez yamal kardeş kendin gibi ol salla sen iyi topçusun

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