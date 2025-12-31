Haberler

Yoğun kar yağışına rağmen Acil Sağlık ekipleri görev başında

Yoğun kar yağışına rağmen Acil Sağlık ekipleri görev başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen 112 Acil Sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarında iki hastaya ulaşarak hayat kurtardı. Kar paletli ambulanslarla hizmet veren ekipler, hastalara zamanında müdahale etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de karın yolları kapattığı, soğuğun hayatı zorlaştırdığı anlarda 112 Acil Sağlık ekipleri umudu taşıdı. Yığılca ilçesi kırsalında iki hasta, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin özverili mücadelesiyle hayata tutundu.

Düzce genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen, acil sağlık hizmetleri vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde görev yapan 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, kar paletli ambulansla kırsal bölgelere ulaşmak için harekete geçti. Sarıkaya Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 83 yaşındaki Hasan Ç. ile Hacılar Köyü'nde solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine ekipler yola çıktı. Zorlu kış şartlarına rağmen hastalara ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Ardından hastalar güvenli bir şekilde hastaneye nakledildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme