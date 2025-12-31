Yoğun kar yağışına rağmen Acil Sağlık ekipleri görev başında

DÜZCE(İHA) – Düzce'de karın yolları kapattığı, soğuğun hayatı zorlaştırdığı anlarda 112 Acil Sağlık ekipleri umudu taşıdı. Yığılca ilçesi kırsalında iki hasta, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin özverili mücadelesiyle hayata tutundu.

Düzce genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen, acil sağlık hizmetleri vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla kesintisiz olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda, Yığılca ilçesinde görev yapan 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri, kar paletli ambulansla kırsal bölgelere ulaşmak için harekete geçti. Sarıkaya Köyü'nde göğüs ağrısı şikayeti bulunan 83 yaşındaki Hasan Ç. ile Hacılar Köyü'nde solunum sıkıntısı yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine ekipler yola çıktı. Zorlu kış şartlarına rağmen hastalara ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Ardından hastalar güvenli bir şekilde hastaneye nakledildi. - DÜZCE