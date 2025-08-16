Düzce'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bulunan kursiyerler geri dönüşüm malzemelerinden sergi açtı.

Düzce'de Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadınlara yönelik açtığı SODAM kurslarında öğrenim gören kadınlar geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturduğu ürünlerden sergi açtı. Düzce'de bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda ki ürünlerin açılışını Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Vali yardımcısı Osman Demir gerçekleştirdi. Çevreye duyarlılığa vurgu yapılan sergi 3 gün boyunca açık kalacak. - DÜZCE