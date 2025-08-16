Düzce'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Düzce'de Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın SODAM kurslarında öğrenim gören kadınlar, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünlerle sergi açtı. Açılışını Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Vali yardımcısı Osman Demir'in yaptığı sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bulunan kursiyerler geri dönüşüm malzemelerinden sergi açtı.

Düzce'de Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kadınlara yönelik açtığı SODAM kurslarında öğrenim gören kadınlar geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturduğu ürünlerden sergi açtı. Düzce'de bir alışveriş merkezinde kurulan stantlarda ki ürünlerin açılışını Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Vali yardımcısı Osman Demir gerçekleştirdi. Çevreye duyarlılığa vurgu yapılan sergi 3 gün boyunca açık kalacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.