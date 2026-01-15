Haberler

"RI-FAT GSB Çocuk Tiyatrosu" projesi kapsamında okullarda tiyatro gösterisi

FAT GSB Çocuk Tiyatrosu projesi kapsamında, Namık Kemal ve Aydınpınar İlkokulları'nda düzenlenen tiyatro gösterileri, ilkokul öğrencilerine sanatsal ve kültürel deneyimler sundu. Gösterimler, çocukların hayal gücüne ve sosyal becerilerine katkıda bulundu.

FAT GSB Çocuk Tiyatrosu" projesinin devamı kapsamında, Namık Kemal ve Aydınpınar İlkokulları'nda tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri tarafından sahnelenen gösteriler, ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu. Çocuklara yönelik hazırlanan tiyatro oyunlarıyla, öğrencilerin sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi ve kültürel etkinliklerle tanışmaları amaçlandı. Gösteriler sırasında öğrenciler keyifli anlar yaşarken, etkinliğin çocukların hayal gücüne ve sosyal becerilerine katkı sağladığı ifade edildi. Proje kapsamında tiyatro etkinliklerinin farklı okullarda da devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
