Düzce'de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yeni doğan bebeklere verilen isimlerde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Açıklanan istatistiklere göre, erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde ise Defne ismi en çok tercih edilen isimler oldu.

Düzce'de 2025 yılında dünyaya gelen erkek bebeklerde Alparslan isminin ilk sırada yer alması, ailelerin tarihi ve güçlü anlamlar taşıyan isimlere yöneldiğini gösterdi. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Alparslan ismi, son yıllarda Türkiye genelinde de popülerliğini artıran isimler arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu tercihin milli ve kültürel değerlere olan ilginin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Kız bebeklerde "Defne" sürprizi

Kız bebek isimlerinde ise Defne isminin birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Doğayı çağrıştıran, sade ve modern bir isim olarak öne çıkan Defne'nin, son yıllarda ebeveynler tarafından giderek daha fazla tercih edildiği ifade ediliyor. Düzce gibi doğayla iç içe bir şehirde Defne isminin öne çıkması, ailelerin anlamı güçlü ve kulağa hoş gelen isimlere yöneldiğini gösteriyor.

Gelenek ile modern tercihler bir arada

2025 verileri, Düzce'de bebek isimlerinde hem geleneksel hem de modern eğilimlerin bir arada olduğunu ortaya koydu. Erkek bebeklerde tarihi ve güçlü figürleri çağrıştıran isimler ön plana çıkarken, kız bebeklerde doğa temalı ve modern isimlerin tercih edilmesi dikkat çekti. - DÜZCE