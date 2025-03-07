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Düzce'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

Düzce'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, valilikteki kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek ve hediyelerle teşekkür ettiler. Vali Aslan, kadınların topluma katkısının önemine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, valilik yerleşkesinde görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Vali Aslan çiçek verirken eşi Pınar Aslan'da hediye verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan eşi Pınar Aslan ile birlikte valilik kampüsünde görev yapan kadın çalışanları tek tek ziyaret etti. Selçuk Aslan, "Kadın, hiç bitmeyen şefkat; var oluşundan doğan sevgiyle eğiten, öğreten, yetiştiren, derleyen, toparlayan ve özveriyle yeniden hayat veren emektir. Umudun, mücadelenin, cesaretin, faziletin ve bilginin en kıymetli karşılığıdır. Yaşam boyunca öğrenci, yaşam yolunda öğretmen; bir aileyi, toplumu ve ülkeyi ileriye götürendir. Gücünü bilgi, sevgi, merhamet ve emekten alan, örnek olan, yaşamın her kolunda çiçekler açtıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Selçuk Aslan kadınlara çiçek verirken eşi Pınar Aslan'da çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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