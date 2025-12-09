Düzce Bilim Karavanı ekibi Şanlıurfa'da

DÜZCE(İHA) – Düzce Bilim Karavanı Projesi Kapsamında ki gençlik ekibi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya geldi.

"Bilim Karavanı Projesi" kapsamında Düzce'den Şanlıurfa'ya giden Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler ve Lise Temsilcileri, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile makamında bir araya geldi.

Buluşmada, gençlik çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, İsa Yazıcı uzun süre birlikte görev yaptığı eski çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın memnuniyetini yaşadı. Samimi atmosferde gerçekleşen görüşmede projenin amaçları, gençlerin sahada edindiği tecrübeler ve yürütülen faaliyetlerin bölge gençliğine katkıları ele alındı. - DÜZCE