Düzce'den Van'a kardeşlik eli

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, 'Soğuğa Karşı Omuz Omuza' projesi kapsamında Van'da yaklaşık bin öğrenciye kışlık hediyeler vererek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Van'a gelen 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği heyeti, "Soğuğa Karşı Omuz Omuza" projesi kapsamında yaklaşık bin öğrenciye kışlık hediyeler vererek birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediler.

Düzce'den 24 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Van'a ulaşan 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu, Vanspor Futbol Kulübü heyeti tarafından karşılandı. Organizasyon süresince dernek heyetine eşlik eden Vanspor ekibi, Van'ın misafirperverliğini gösterdi.

Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, yaklaşık bin öğrenciyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Kardeşimizi ziyaret ettik, onlarla güzel vakit geçirdik. Bizleri son derece samimi bir şekilde ağırladılar. Bugün köy okullarını gezdiğimizde görüyoruz ki okullarımız oldukça iyi durumda. Devletimizin eğitim alanındaki yatırımları sayesinde öğrencilerimizin eğitim şartları çok güzel bir seviyeye gelmiş. Bu vesileyle devletimizden Allah razı olsun. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak, devletimizin ve vatandaşlarımızın yararına, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olabilecek her projede yer almaya her zaman hazırız" dedi.

Kubilay, projeye vesile olan Beşiktaş JK İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak'ın Van için çok değerli bir isim olduğunu da belirterek, destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Van ziyaretinde Başkan Ömer Faruk Kubilay'a yönetim kurulu üyeleri Serdar Samet Kubilay, Gökhan Bayraktutar, Furkan Kubilay ve Burak Ertuğrul ile Düzce UNİBJK temsilcileri Emirhan Dağlı ve Muhammet Saki Karşukaya eşlik etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
