Düzce Belediyesi ve İbn-i Sina MTA Lisesi Arasında Destek Protokolü Yenilendi

Düzce Belediyesi ve İbn-i Sina MTA Lisesi arasındaki "Tarım Lisesi Öğrencilerinin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Destek Protokolü" yenilendi. İlki bu yılın başında imzalanan protokolün yenilenmesi ile Düzce Belediyesi, tarım lisesi öğrencilerini yeni dönemde de destekleyecek.

Düzce Belediyesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, bu yılın ilk döneminde gerçekleştirilen "Tarım Lisesi Öğrencilerinin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Destek Protokolü" yenilendi.

Düzce Belediyesi, Tarım Akademisi'nin işlevselliğini artırmaya ve bu bölgenin öğrencilerin eğitim merkezi haline getirilmesine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda tarım alanı öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürme kararı alan Düzce Belediyesi, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Düzce BELKA A.Ş. yetkilileri ile okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımlarıyla destek protokolü imza töreni düzenlendi.

"Desteğe devam ediyoruz"

İbn-i Sina MTA Lisesinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, amaçlarının teknoloji ile tarımı birleştirip ürün verimliliğini artırmak olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için 5 sektörden en önemlisi tarımdır. Gıda ve tarımdır. Düzce Belediyesi olarak tarım bölümü öğrencilerimize destek veriyoruz. Geçen sene vermiştik bu sene tekrar devam edeceğiz. Bizim fidanlık üretim merkezimiz var, öğrencilerimiz isterlerse orada daha fazla pratik yapma imkanına sahip olacak" dedi.

Vali Aslan'dan Düzce Belediyesine teşekkür

İmza töreni öncesinde kısa bir değerlendirme de bulunan Vali Selçuk Aslan, "Düzce'de bir tarım meslek lisesinin ve tarım bölümünün bulunmasından dolayı büyük mutluluk duydum. Burada eğitim gören öğrencilerimizin belediyemiz tarafından desteklenmesi de ayrı bir güzellik. Düzce Belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Buradan yetişecek öğrencilerimiz memleket için faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Protokolün ardından Vali Aslan, Başkan Özlü ve beraberindeki heyet süs bitkileri ve üretim serasını gezerek, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmaları inceledi. - DÜZCE