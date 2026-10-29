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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında sağlık personeline eğitim düzenlendi. Eğitimde hasta hakları mevzuatı, hasta-hekim iletişimi, beden dili ve stres yönetimi ele alındı; ardından başhekim ve il koordinatörü yataklı servislerdeki hastalarla buluştu.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında düzenlenen programda, hasta hakları ve sorumluluklarına dikkat çekildi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik programı düzenlendi. Program kapsamında ilk olarak hastanenin toplantı salonunda, hasta hakları biriminde görevli ekipler tarafından sağlık personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde Hasta Hakları Mevzuatı, Bakanlık Uygulamaları, Hasta-Hekim İletişimi, Beden Dili ve Stres Yönetimi konuları ele alındı. Eğitimin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sinan Özdemir, Hasta Hakları İl Koordinatörü Turan Furuncu, sağlık yöneticileri ve hasta hakları birimi personeli, hastanenin yataklı servislerinde tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilirken hasta haklarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Hasta ve hasta yakınları, gerçekleştirilen etkinlik ve kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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