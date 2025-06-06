Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor

Duruşma salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 'Kızıma beni unutturma' vasiyetini eşi, onun ayak izlerini takip ederek yerine getirmeye çalışıyor. Kocası ile gittikleri ve plan yaptıkları yerlerde 13 aylık Nare Lina'nın fotoğraflarını çekmeye başlayan Asiye Yaşar, kızının babasını iyice tanımasını ve hissetmesini istediğini söyledi.

13 Aralık 2024'te Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Evli ve bir bebeği olan şehidin naaşı, Adana'nın Kozan ilçesi Çandıklı Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Şehidin eşi Asiye Yaşar, kocasının "Kızıma ve kendine beni unutturma" diyerek verdiği vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor.

"Babasını bilsin, hissetsin istiyorum"

Evin bir odasını şehit eşine adayan Asiye Yaşar, burada kızına babasının hayatını, hatıralarını anlatarak büyütüyor. Odanın her köşesinde şehidin üniforması, özel günlerde kullandığı objeler, fotoğraflar ve birçok eşya yer alıyor. Asiye Yaşar, eşiyle birlikte fotoğraf çektirdikleri tüm yerlerde şimdi kızıyla yeni kareler çekiyor. Aynı açılardan aynı manzaraların önünde bu kez küçük Nare Lina poz veriyor. Anne Yaşar, "Bu kareleri kızım büyüdüğünde ona göstereceğim. Babasını iyice tanısın bilsin, hissetsin istiyorum" dedi.

Şehit eşinin vasiyetini yerine getiriyor

Kocasıyla kızları doğmadan önce birbirlerine verdikleri sözleri anlatan şehit eşi Asiye Yaşar, "Kızımız doğduktan sonra Bursa'da ve memleketimiz Kozan'da birlikte gezeceğimiz yerlerin planını yapmıştık. Ama o plan yarım kaldı. Eşim her zaman 'Eğer bir gün şehit olursam beni unutma, kızıma da unutturma' derdi. Ben şimdi o sözleri yerine getirmek için çabalıyorum" diyerek geçmiş ve yaşadığı günleri anlattı.

"Eşimle yaşadığımız her şeyi kızımla da yaşamak için uğraşıyorum"

Yaşar, "Eşimle sadece 1,5 yıl evli kalabildik. 3 Haziran evlilik yıl dönümümüzde Kozan'daki Hurmalı Konak'ta düğün fotoğrafı çektirmiştik. Bu yıl, aynı yerde bu kez kızıma o pozu verdirdim. Eşimle yaşadığımız her şeyi kızımla da yaşamak, unutmamak ve unutturmamak için uğraşıyorum. Belki babasını hiç tanıyamayacak ama onu hep bilecek" ifadelerini kullandı.

Henüz konuşmaya yeni başlayan Nare Lina'nın babasının fotoğrafına "baba" diyerek sarılması ise duygu dolu anlar yaşatıyor. Minik Nare'nin babasının fotoğraflarıyla kurduğu derin bağ, şehidin geride bıraktığı en kıymetli miras olarak objektife yansıdı. - ADANA