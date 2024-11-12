Üye Girişi
Haberler

Gözünün önündeki köpeği acımadan ezip geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de otomobil sürücüsü yolda yatan köpeği altına alarak ezdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kırıkları olan köpeğin ise barınaktaki tedavisi devam ediyor.

Olay, geçen günlerde Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun hemen kenarında yatan sokak köpeği İstanbul plakalı bir araç tarafından ezildi.

Mahalleli tarafından bakılan yaralı köpek, ihbarla olay yerine gelen Tepebaşı Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay hakkında Haydi Polisince tutanak tutulup dosyanın Eskişehir Savcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

Gözünün önündeki köpeği acımadan ezip geçti

"GEREKLİ CEZAYI ALMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Eskişehir Çocuk ve Hayvan Haklarını Savunma Derneği, konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Canı kasıtlı olarak öldürmeye çalışan bu şahıs günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. Kırıkları olduğu bilgisi edinilen talihsiz köpeğin barınaktaki tedavisi devam ediyor.

Gözünün önündeki köpeği acımadan ezip geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

BU ne bir ilk nede son olacak. bu düzeni kuranlar kendi orf adet ve inancıyla çelişti ve sonuç piskopatlarla dolu bir yer oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

BİR GÜNDE GELMEDİK BU NOKTAYA. YASALARLA CEZASIZLIK ALGISI VE KATİLLİYE TECAVUZE BAŞLAMA ADIMI OLARAK KULLANILDI BU CANLAR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

TOP YÜKÜN BİR DEGİŞİM GEÇİRDİK.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.