Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye 52'inci sırada

Vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu. Japonya 193 ülkeye vizesiz seyahat ile beş yıl üst üste ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 110 ülkeye vizesiz seyahat imkanı ile 52'inci sırada yer buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg'un (189), beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç'in (188) olduğu tespit edildi. Türkiye ise listenin 52'inci sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 190 ülke pasaportunun araştırma kapsamında yer aldığı belirlendi. Listenin son sıralarında ise Yemen (34), Pakistan (32), Suriye (30), Irak(29) ve Afganistan(27) yer aldı.

Son bir ayın gündemi pasaport

Ajans Press, pasaportların medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 15 bini aşkın Yazılı Basın, TV ve İnternet kaynağını taradığı medya araştırmasında pasaportlarla alakalı dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Yeni yıl ile birlikte yüzde 123 oranında zamlanan pasaportlar, medyada büyük yankı uyandırarak son bir ay içerisinde 21 bin 298 haber içeriği ile medyanın en çok konuştuğu içerikler arasında yer aldı. Haber içerikleri arasında en çok öne çıkan başlıklar ise, pasaport zammı, yerli ve milli pasaport, pasaport yoğunluğu ve harç farkı sorunu oldu. - İSTANBUL