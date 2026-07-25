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Dünyanın en büyük uçurtmaları Tekirdağ semalarını renklendirdi

Dünyanın en büyük uçurtmaları Tekirdağ semalarını renklendirdi
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Şenliği’nde dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzünü renklendirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Şenliği'nde dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzünü renklendirdi.

Hoşköy Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen şenliğe Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 profesyonel uçurtma sanatçısı katıldı.

Festivalde dev balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa, yengeç ve farklı hayvan figürlerinden oluşan dev uçurtmalar gökyüzünde süzülerek izleyenlere görsel şölen sundu. Rengarenk uçurtmalar sahilde toplanan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar dev figürlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpeği Mercek de gösteri gerçekleştirdi. Mercek'in uçurtmaların önünde sergilediği performans izleyicilerden alkış aldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, yerli ve yabancı uçurtma sanatçılarının gösterileriyle gün boyu devam etti.

Etkinlik yarın son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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