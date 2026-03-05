Haberler

Türk Kızılay Manisa'dan, yetimler için özel iftar

Türk Kızılay Manisa'dan, yetimler için özel iftar
Güncelleme:
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 500 yetim çocuğa iftar yemeği verdi. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi ve Manisa protokolü de programa katıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığınca, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Program kapsamında, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 500 çocuğa, GDZ Elektrik'in hayırsever desteğiyle iftar yemeği verildi.

İftar programında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Kızılay gönüllüleri tarafından düzenlenen yüz boyama etkinliği ilgi görürken, geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy iftar programında yaptığı konuşmada, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen programın anlamlı olduğunu belirterek yetim çocukların toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Aksoy, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel de, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak bu yıl 6.'sını düzenlenen programa katılanlara teşekkür ederek, Kızılay olarak her zaman vatandaşların ve çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen iftar programının çocuklarla bir araya gelmek ve onların mutluluğunu paylaşmak açısından önemli olduğunu dile getiren Gürsel, programa destek veren hayırseverler ile Kızılay Gönüllülerine teşekkür etti.

Programa, Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş ve GDZ Elektrik Yapım İşleri ve Bakım Direktörü Emre Ayğın katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
