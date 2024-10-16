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Dünya Gıda Günü etkinliğinde gıda ısrafı ve sürdürebilir tarım konuşuldu

Dünya Gıda Günü etkinliğinde gıda ısrafı ve sürdürebilir tarım konuşuldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen gıda etkinliğinde gıda güvenliğine dikkat çekilerek, gıda israfı ve sürdürülebilir tarımın önemi konuşulduEtkinlikte öğrenciler tarafından...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen gıda etkinliğinde gıda güvenliğine dikkat çekilerek, gıda israfı ve sürdürülebilir tarımın önemi konuşuldu

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi. Sergide, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini anlatan eserler büyük ilgi topladı. Gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlikte, öğrenciler ayrıca beslenme konusundaki bilgilerini pekiştirme fırsatı buldular.

Düzenlenen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Niğat Ağan, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Adem Kaya, yaptığı konuşmada gıda israfının toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kaya, "Dünya Gıda Günü, yiyeceklerin kıymetini bir kez daha hatırlatıyor. Gıda israfını önlemek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Gıda güvenliği konusunda bilinçlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, 16 Ekim Dünya Gıda Günü çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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