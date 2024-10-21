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Dünya Gıda Günü Bilecik'te Kutlandı

Dünya Gıda Günü Bilecik'te Kutlandı
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Bilecik'te Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Öğrencilere süt ve kek ikramı yapıldı. Tarım İl Müdürü, gıda hakkının önemi ve dünya genelindeki açlık sorununa dikkat çekti.

Bilecik'te Dünya Gıda Günü' dolayısıyla bu yıl Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlenirken, öğrencilere süt ve kek ikramı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde her yıl yurt genelinde çeşitli etkinliklerle Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü'nün bu yıl ki teması, 'Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı' olarak belirlendi. Bu kapsamda Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlama yapıldı. İl Müdürü, teknik ekipleri, öğrencilere 'Dünya Gıda Günü' önemini belirten sunum yapılarak broşür dağıtıldı. Öğrencilerle, etkinlik kapsamında bir araya gelen Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı konuşmada "Gıda, hava ve sudan sonra üçüncü en temel insan ihtiyacı olmasına rağmen çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik durgunluklar sebebiyle dünyada yaklaşık 783 milyon insan açlıkla karşı karşıya bulunmaktadır. İklim değişikliği; kirlilik, toprak bozunumu ve biyolojik çeşitlilik kaybına sebep olmaktadır. DGG kapsamında hükümetler ve özel sektör, aşırı yoksulluk ve her türlü yetersiz beslenme, çatışmalar, iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadelede daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için iş birliği içinde çalışmaya teşvik edilmektedir" dedi.

Katılım sağlayan lise ve üniversite öğrencilerine süt ve kek ikramı yapılarak program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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