Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Teknofest'te Ödül Kazandı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan "Astrotayfa" takımı, Teknofest 2025 Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda Astronomi ve Uzay kategorisinde "Toplumsal Fayda" ödülünü kazandı.

Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve danışman öğretmenleri Makbule Coşkun önderliğinde yarışmaya hazırlanan 3.'ncü sınıf öğrencileri Ömer Dağhan Bilici, Mirhas Artun Mıroğlu ve İbrahim Efe Akbaş, bilimsel projeleriyle jüriyi etkileyerek büyük bir başarıya imza attı.

Kazandıkları bu ödülle yalnızca Afyonkarahisar'a değil, Türkiye'ye de gurur yaşatan minik bilim insanları, hem bilimsel meraklarını ortaya koydu hem de topluma fayda sağlayacak bir proje geliştirdiler.

Öğrencilerin başarısı, Afyonkarahisar'da büyük sevinçle karşılanırken, eğitim camiası bu tür başarıların diğer çocuklara da ilham kaynağı olacağını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR