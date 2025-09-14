Düğün Töreninde Gelin ve Dama Araba Jantı Takıldı
İzmir'de bir düğün merasiminde davetliler arasında yer alan Sait Ece, gelin ve damada alışılmışın dışında bir takı olarak araba jantı hediye etti. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu ilginç hediye, düğün törenine damga vurdu.
İzmir'de yaşayan Seyde ve Ferhat Altundağ çifti, Çeşme ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde davetliler gelin ve damada takılarını takmaya başladı. Çiftin düğününe katılan Sait Ece ise bir araba jant ile düğün salonuna girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına gelen Ece, takı töreni merasiminde gelin ve damada araba jantı hediye etti. - İZMİR
