Haberler

Gazeteci Orhan Akdal'a son görev

Gazeteci Orhan Akdal'a son görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumlu gazeteci Orhan Akdal, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye gazeteciler, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Erzurumlu duayen gazeteci Orhan Akdal son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Merhum Akdal için bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasından sonra Akdal'ın cenazesi Yeni Asri mezarlıkta gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, gazeteciler ve aile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Narmanlı Camii'nde ayrıca mehume Aişe Budak için de cenaze namazı kılındı. Aişe Budak'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi mezarlığında defnedildi. Akdal ailesi Yeşil Yakutiye sitesinde taziyeleri kabul edecek.

Erzurum Basınına uzun yıllar hizmet eden Orhan Akdal (81) yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Milliyet Gazetesi'nin İstanbul İstihbarat Şefliği görevinde bulunan Akdal, Doğu TV kurucuları arasında yer almış Kanal 25 TV'de de Haber Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştu. Kanal 25 TV'den emekli olan ve Erzurum'un saygın gazetecileri arasında bulunan Akdal, gazetecilik anılarını "Erzurum basını ve televizyonlarında bir dönemin medya anıları" isimli kitapta toplamıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi

Kılıçdaroğlu'nun yazısı Meclis'te! Bizzat CHP Genel Merkezi gönderdi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları 45 gün içinde olağanüstü Kurultay istedi

CHP'li başkanlardan olağanüstü kurultay çağrısı: Tarihi de verdiler

İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü
''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi