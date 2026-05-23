Aracıyla nehre düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde taşan Karaçay Nehri, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan köprünün çökmesine neden olmuş, o esnada köprüde ilerleyen bir araç nehre gömülmüştü. Akıntıya kapılarak kaybolan gençlerden Deniz Hoşgel’in (19) ardından, 20 yaşındaki Musa Paşa’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILDI

Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde yaşanan faciada, nehrin taşması sonucu Karaçay Köprüsü’nün bir yönü aniden çöktü. O sırada araçlarıyla seyir halinde olan Musa Paşa ve Deniz Hoşgel, çöken kısımdan azgın sulara düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde Deniz Hoşgel'in cansız bedeni Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulunurken, Musa Paşa'yı arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE GELEN ACI HABER: BUDAMA YAPARKEN BİR EL GÖRDÜM

Arama çalışmalarının üçüncü gününde acı haber, nehir yakınındaki bir zeytin bahçesinden geldi. Tarlada budama yaptığı sırada Musa Paşa’nın cansız bedenini fark eden Serkan Kocaoğlu, o anları şu sözlerle anlattı:

"Kuzenimin tarlasında çalışıyordum, zeytin ağaçlarını buduyordum. AFAD'daki arkadaşlar da buralarda arama yapıyordu. Ben budama yaparken su kenarında bir el gördüm. Önce cansız manken sandım. Ancak dokunduğumda yumuşak bir cisim olduğunu fark edince hemen AFAD ekiplerinden birini çağırdım ve cenazeyi tespit ettik."

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı