Haberler

Aracıyla nehre düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da şiddetli yağış nedeniyle taşan Karaçay Nehri üzerindeki köprünün çökmesi sonucu, araçlarıyla suya gömülerek akıntıya kapılan iki gençten acı haber geldi. AFAD ve sualtı arama ekiplerinin başlattığı çalışmalarda, ikinci gün 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Aramaların üçüncü gününde ise zeytin bahçesinde budama yapan bir vatandaşın su kenarında el fark etmesi üzerine, 20 yaşındaki Musa Paşa'nın da cansız bedeni bulundu.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde taşan Karaçay Nehri, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan köprünün çökmesine neden olmuş, o esnada köprüde ilerleyen bir araç nehre gömülmüştü. Akıntıya kapılarak kaybolan gençlerden Deniz Hoşgel’in (19) ardından, 20 yaşındaki Musa Paşa’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILDI 

Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde yaşanan faciada, nehrin taşması sonucu Karaçay Köprüsü’nün bir yönü aniden çöktü. O sırada araçlarıyla seyir halinde olan Musa Paşa ve Deniz Hoşgel, çöken kısımdan azgın sulara düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde Deniz Hoşgel'in cansız bedeni Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulunurken, Musa Paşa'yı arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE GELEN ACI HABER: BUDAMA YAPARKEN BİR EL GÖRDÜM 

Arama çalışmalarının üçüncü gününde acı haber, nehir yakınındaki bir zeytin bahçesinden geldi. Tarlada budama yaptığı sırada Musa Paşa’nın cansız bedenini fark eden Serkan Kocaoğlu, o anları şu sözlerle anlattı:

"Kuzenimin tarlasında çalışıyordum, zeytin ağaçlarını buduyordum. AFAD'daki arkadaşlar da buralarda arama yapıyordu. Ben budama yaparken su kenarında bir el gördüm. Önce cansız manken sandım. Ancak dokunduğumda yumuşak bir cisim olduğunu fark edince hemen AFAD ekiplerinden birini çağırdım ve cenazeyi tespit ettik."

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Verdiği mesaj taraftarları çıldırtır
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü