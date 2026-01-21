Başkan Erdoğan'dan bayrağa yönelik saldırılara sert tepki

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, SDG/ Ypg terör örgütü ve uzantılarının Türk bayrağına yönelik saldırılarını kınadı. Her ne olursa olsun, ülkemizin terörsüz Türkiye hedefinden sapmayacağını vurguladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını ve bayrağının onurunu koruma görevinden asla taviz vermeyeceğine dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini ifade etti. Açıklamasında devletin bu saldırıları cezasız bırakmayacağını da belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi gerektiğinde bayrağa uzanan eli kıracak güç ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan, açıklamasında; "SDG/YPG terör örgütü ile uzantılarının, bayrağımıza yönelik saldırılarını kınıyoruz. Devletimiz; ülkemizin sınırlarını ve bayrağımızın onurunu koruma görevinden asla ödün vermeyecektir! Güvenlik güçlerimiz, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda toplumsal huzurumuzu bozmaya yönelik provokatif eylemlere de müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu hadsizliği elbet cezasız bırakmayacaktır. Kahraman Türk Ordusu da tarihi boyunca olduğu gibi zamanı geldiğinde yine bayrağımıza uzanan eli kıracak, terörist oluşumlardan densizliklerinin hesabını soracaktır" dedi.

Başkan Erdoğan yazılı açıklamasını, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal ruhunu simgeleyen İstiklal Marşı'nın şu dizelerine yer vererek tamamladı: "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ