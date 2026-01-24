Haberler

DSİ'nin bölgede yürüttüğü makineli çalışmalar toplantıda ele alındı

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun illerindeki makineli çalışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. Toplantıda iş güvenliği, bakım-onarım süreçleri ve sulama projeleri ele alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde yürütülen makineli çalışmaların mevcut durumu ile sahada dikkat edilecek hususlar, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda, devam eden faaliyetlerin verimliliği ve 2026 yılına ilişkin çalışma planlamaları istişare edildi.

Makineli çalışmaların planlı ve etkin şekilde yürütülmesi, iş güvenliği, bakım-onarım süreçleri ve sahadaki uygulamaların koordinasyonu konularının değerlendirildiği toplantıda, Bayburt'ta devam eden sulama projeleri de görüşüldü. Sulama alanı 57 bin 700 dekar olan Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatı ile 4 bin 180 dekar sulama alanına sahip Uluçayır Göleti Sulaması ve 2 bin 400 dekar sulama alanı bulunan Pınargözü Göleti Sulaması projelerindeki çalışmalar masaya yatırıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Kocabaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürü Arzu Kaya Yanık ile ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda ayrıca, 2026 yılı makinalı çalışma takvimi detaylı şekilde değerlendirilerek, planlama süreci ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
