DSİ'den Baraj ve Göletlere Yüzme Uyarısı

DSİ'den Baraj ve Göletlere Yüzme Uyarısı
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, baraj, gölet ve sulama kanallarının yüzmek için tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Bu tesislere girilmesinin boğulma ve hipotermi gibi ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarının yüzmek ve serinlemek için uygun yerler olmadığı konusunda uyardı.

DSİ'den yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı gibi su depolama ve iletim tesislerine serinlemek ve yüzmek için giren vatandaşların sayısında artış gözlendiği belirtildi.

Su depolama ve iletim tesislerinin, yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz olduğu ve bu tesislere girilmesinin ölümcül neticeler doğurduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizin göl alanları engebeli bir zemin yapısına sahip olup, su derinliği ani olarak değişim gösterebilmekte, bu da boğulma riskini artırmaktadir. Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek rusubi malzeme ile kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi içine doğru çekebilmektedir.

Öte yandan baraj ve gölet gibi tesislerimizde depolanan suyun sıcaklığı düşük olduğundan ani kramp riski yükselmekte ve vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre düşük olması da riski artırmaktadır."

Sulama kanallarının da benzer tehlikeler barındırığı ve ayrıca kendine has riskler taşıdığı vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Sulama kanalları trapez kesitli yani "V" harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlaşma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır."

Açıklamada, uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile söz konusu tesislere girilmemesi yönünde fiziki tedbirler alındığı belirtilerek, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşların da gerekli uyarılarda bulunması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine iletilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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