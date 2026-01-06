Haberler

ADÜ'lü öğretim üyesine önemli görev

ADÜ'lü öğretim üyesine önemli görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, Dünya Şefler Birliği tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi. Bu görev, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, dünyanın en büyük gastronomi topluluğu olan Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi.

Bu önemli görev kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sezgin'e; Türkiye adına Dünya Şefler Birliği'nin temsiliyeti, Worldchefs logosunun kullanımı, resmi milli takımın oluşturulması ve yönetilmesi gibi birçok yetki verildi. Söz konusu görev, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Daha önce ülkemizin ilk olimpiyat altın madalyalı şefi olma ünvanını kazanan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, bu yeni göreviyle bir ilke daha imza atarak hem ADÜ'ye hem de Türkiye'ye uluslararası alanda önemli bir başarı kazandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi