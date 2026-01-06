ADÜ'lü öğretim üyesine önemli görev

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Davutlar Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, dünyanın en büyük gastronomi topluluğu olan Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından Türkiye Ülke Başkanı olarak görevlendirildi.

Bu önemli görev kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Sezgin'e; Türkiye adına Dünya Şefler Birliği'nin temsiliyeti, Worldchefs logosunun kullanımı, resmi milli takımın oluşturulması ve yönetilmesi gibi birçok yetki verildi. Söz konusu görev, Türk gastronomisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Daha önce ülkemizin ilk olimpiyat altın madalyalı şefi olma ünvanını kazanan Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin, bu yeni göreviyle bir ilke daha imza atarak hem ADÜ'ye hem de Türkiye'ye uluslararası alanda önemli bir başarı kazandırdı. - AYDIN