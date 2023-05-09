DPÜ'nün Teknofest başarısını anlattı

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal :

"Teknofest ülkemizi değiştirdiği gibi, üniversitelerimizi ve eğitim anlayışımızı da değiştiriyor"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, "Teknofest ülkemizi değiştirdiği gibi, üniversitelerimizi, eğitim anlayışımızı değiştiriyor. Bence, gençlerimizin en iyi yetişmesinin yolu bu tarzda uluslar ve uluslararası yarışmalara onları dahil etmek, hazırlamak" dedi.

Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne Teknofest 2023'te iki şampiyonluk getiren KARANDA İHA ve DUSCART takımlarının şehrin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin tüm takımları geçerek birinci olmasının mühendislik eğitiminde oldukça iyi bir noktada olmasının önemli göstergesi olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Rektör Kazım Uysal, "Teknofest malumunuz dünyanın en büyük teknoloji festivali, Uzay festivali, havacılık festivali. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknofest başlayalı beri Teknofest için takımları hazırlıyor ve öğrencileri yarışmalara dahil ediyor. Geçen sene tam 33 takımla Teknofest'e katılmıştık. Malum bizim bu sene birinci olan KARANDA takımımız yine birinci olmuştu geçen sene. Gençler İHA özgün tasarlıyorlar ve yarışmalara katılıyorlar. Bizim İHA kategorisinde 3 tane takımımız vardı. Üçü de aslında birbirinden iyi idi. Bu yıl geçen sene birinci olan KARANDA takımımız yine birinci oldu. Bu tesadüfi bir başarı değil. Ülkemiz İHA yapımında çok önde. Özellikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin İHA'da birinci olması bizi son derece gururlandırdı. Çünkü bildiğim kadarıyla 2 binden fazla takımla yarıştılar. Tüm dünyadan takımlar vardı. Artı sadece mühendislik üzerine özelleşmiş üniversiteler vardı. Teknik üniversitelerin takımları vardı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin tüm bu takımları geçerek birinci olması şu anlama geliyor. Biz özellikle mühendislik eğitiminde oldukça iyiyiz. Bu öğrencilerin gayretine bizzat şahidim. Bayrama, tatile gitmediler. Sabaha kadar atölyelerde kaldılar ve çalıştılar. Çok uyumlu bir ekip kurdular. Bir İHA yapmak için hangi mühendislik dalları gerekiyorsa oturdular, akılcı davrandılar ve öncelikle uyumlu bir ekip kurdular ve var güçleriyle çalıştılar. Bizde elimizden geldiği kadarıyla onlara yardımcı olduk. Onların azmi, çalışkanlığı bu sonucu meydana getirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu yıl ikinci bir takımımız DUSCART ekibimiz, onlar da elektrikli araç üzerine çalışıyorlar, onlarda birinci oldu, daha önce dördüncülükleri vardı. İki tane araç tasarlamışlardı. Biri otonom araç, biri elektrikli araç, otonom araçta o kategoride ödül olmadı, tüm araçlar yolda kaldı. Bizimki de öyle oldu. Ama elektrikli araçta birinciliğe ulaştılar. Gençleri tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil. Onlarda KARANDA takımımız gibi son derece iddialıydılar, iyi çalıştılar, fedakarlık yaptılar ve bu sonucu aldılar. Bu yıl tam 50 takımla biz Teknofest'e katılmıştık. Gelecek yıllarda Teknofest'e katılan takımlarımızın sayısını ve niteliğini daha da arttıracağız şuna yürekten inanıyorum. Teknofest ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak bence en iyi eğitim yöntemlerinden bir tanesi. Teknofest ülkemizi değiştirdiği gibi, üniversitelerimizi, eğitim anlayışımızı değiştiriyor. Bence gençlerimizin en iyi yetişmesinin yolu bu tarzda uluslar ve uluslararası yarışmalara onları dahil etmek, hazırlamak. Teknofest'e katılan takımlarımızda, özellikle derece alan takımlarımızda gördüm ki kendilerine güveniyorlar, özgüven sahibi oluyorlar, yapabileceklerinin farkına varıyorlar ve yaptıklarının mutluluğunu yaşıyorlar. Hayata daha pozitif bakıyorlar. Bundan dolayı inşallah biz bundan sonra da hem takım sayını arttıracağız, hem de takımlarımıza destek vereceğiz. Sadece üniversitemiz değil, Kütahya'dan takımlarımızı destekleyen sponsorlarımız da var. Ben tüm sponsorlarımıza, tüm takımda görev alan gençlerimize, takım danışmanlarımıza, hasılı takımı destekleyen, gönül veren herkese teşekkür ediyorum. DPÜ'nün başarısının devamını arzu ediyorum ve bu yönde çalışacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.